Беларусь и Великобритания отмечают необходимость противодействия этнической и религиозной нетерпимости

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Великобритания отмечают необходимость противодействия проявлениям этнической и религиозной нетерпимости, расовой дискриминации, антисемитизма и ксенофобии. Эта тема обсуждалась на встрече министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея со специальным представителем Соединенного Королевства по вопросам последствий холокоста, членом Палаты лордов Великобритании Эриком Пиклзом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Эрик Пиклз и Владимир Макей. Фото МИД

"Стороны отметили важность проводимой в обеих странах работы по увековечиванию памяти погибших в годы Второй мировой войны. Подчеркнута необходимость глубокого изучения истории, анализа и оценки конкретных событий, а также последовательных усилий стран и всего мирового сообщества по противодействию проявлениям этнической и религиозной нетерпимости, расовой дискриминации, антисемитизма и ксенофобии", - подчеркнули в пресс-службе.

Глава МИД также проинформировал собеседника о прошедших в Минске памятных мероприятиях, приуроченных к 75-й годовщине уничтожения Минского гетто. В частности, Владимир Макей сообщил, что в Министерстве иностранных дел состоялся международный тематический круглый стол.-0-