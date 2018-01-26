Беларусь и Венесуэла обсудили подготовку планов по дорожной карте развития сотрудничества

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Венесуэле Олег Паферов 25 января встретился с заместителем министра иностранных дел Венесуэлы по вопросам сотрудничества с Европой Иваном Хилем, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.
Во время встречи стороны рассмотрели ход подготовки планов реализации дорожной карты развития сотрудничества между Беларусью и Венесуэлой. Достигнута договоренность активизировать работу и в ближайшее время завершить согласование с заинтересованными с обеих сторон конкретных совместных мероприятий.-0-
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