Беларусь и Венесуэла согласовали вопросы подготовки 8-го заседания совместной комиссии

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Евгений Шестаков встретился с вице-президентом Венесуэлы по вопросам планирования, сопредседателем совместной белорусско-венесуэльской комиссии Рикардо Менендесом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Стороны обсудили актуальное состояние и перспективы развития белорусско-венесуэльских отношений, а также сотрудничество двух стран в сферах промышленности, строительства и сельского хозяйства.

Большое внимание уделено теме наращивания двусторонней торговли, включая согласование и реализацию мер, предусмотренных программой "Дорожная карта двустороннего сотрудничества Республики Беларусь и Боливарианской Республики Венесуэла на среднесрочную и долгосрочную перспективы".

Были согласованы вопросы подготовки к проведению в Каракасе очередного 8-го заседания совместной белорусско-венесуэльской комиссии.-0-