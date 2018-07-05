Беларусь и Венесуэлу связывают дружба, партнерство и стремление к сохранению мира – посол

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. У Беларуси и Венесуэлы много общего, а главное - единый взгляд на сохранение мира. Такое мнение высказал сегодня корреспонденту БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол Боливарианской Республики Венесуэла в Республике Беларусь Хосе Хоакин Боггиано Периччи перед началом торжественного мероприятия по случаю 207-й годовщины провозглашения независимости Венесуэлы.

"Отношения Беларуси и Венесуэлы носят характер стратегического партнерства. Мы занимаем одинаковую позицию на международной арене - в вопросах сохранения мира, многополярного и справедливого. В экономике ваша республика была и остается нашим важным партнером, особенно в сфере промышленности и строительства жилья. Значимость партнерства подтверждается контактами на самом высоком уровне", - сказал посол.

Выступая на мероприятии, дипломат подчеркнул символизм того, что всего несколько дней назад отмечался День Независимости Беларуси, а сегодня аналогичный праздник у Венесуэлы. Празднование таких важных государственных праздников в обеих странах очень похоже - с военным парадом, широким участием граждан, большим концертом. Но в Венесуэле есть одна особенность: оригинал акта о подписании независимости, который хранится в Национальной ассамблее, выставляется перед общественностью.

Праздничное мероприятие по случаю 207-й годовщины провозглашения независимости Венесуэлы прошло в сквере им. Симона Боливара. В прошлом году, когда Беларусь принимала с официальным визитом Президента Венесуэлы Николаса Мадуро, здесь был установлен памятник Симону Боливару - выдающемуся деятелю, борцу за независимость испанских колоний в Южной Америке. "Это стало возможным благодаря совместным усилиям правительств наших стран. И особенно радостно проводить первый праздник у этого памятника. Он также свидетельствует об очень теплых отношениях между нашими странами, несмотря на географическую удаленность", - подчеркнул посол.

Заместитель начальника управления Азии, Африки и Латинской Америки, начальник отдела Латинской Америки МИД Беларуси Павел Пустовой подтвердил, что за более чем 20 лет отношения между Беларусью и Венесуэлой прошли испытание на прочность и сегодня отличаются высоким уровнем взаимного доверия и уважения. "Мы гордимся тем, что эти отношения можно назвать не просто партнерскими - дружескими. Наши государства выступают с одинаковой позицией в ООН, Движении неприсоединения и других организациях. Развивается диалог на самом высоком уровне. Сотрудничество включает как реализацию двусторонних проектов, так и совместные сборочные производства, взаимодействие в сельскохозяйственной, строительной, нефтегазовой сферах. Развитие партнерства с Венесуэлой является одним из стратегических направлений внешней политики Беларуси", - сказал Павел Пустовой.

На мероприятии также присутствовали представители органов госуправления и предприятий, общественных объединений, молодежь. Вслед за господином послом и военным атташе Венесуэлы в Беларуси Гильермо Сегундо Барбоза Эредия они также возложили цветы к памятнику Симону Боливару.-0-

Фото Андрея Покумейко