Беларусь и Вьетнам намерены наращивать промкооперацию

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился сегодня с Чрезвычайным и Полномочным Послом Вьетнама Фам Хаем по случаю вручения вьетнамским дипломатом копий верительных грамот. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.
"Собеседники подтвердили необходимость дальнейшего наращивания промышленной кооперации, создания совместных предприятий. Была подчеркнута важность продолжения регулярных контактов внешнеполитических ведомств двух стран, конструктивного взаимодействия в международных организациях, а также дальнейшего активного диалога между заинтересованными министерствами и организациями Беларуси и Вьетнама", - отметили в ведомстве.
Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, обсудили перспективы развития белорусско-вьетнамских связей в политической, экономической, гуманитарной и иных сферах. Особое внимание дипломаты уделили реализации договоренностей, достигнутых во время визита Президента Вьетнама в Беларусь в июне 2017 года.-0-
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