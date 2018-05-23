Беларусь имеет кровную заинтересованность в мирном разрешении конфликтов - Макей

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь имеет кровную заинтересованность в мирном разрешении конфликтов. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня на открытии в Минске международного форума "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех", передает корреспондент БЕЛТА.

На форуме

"Мы в Беларуси имеем кровную заинтересованность в диалоге, мирном разрешении конфликтов. Такой подход, такое мироощущение выстраданы всей нашей историей, неисчислимыми потерями от всевозможных войн, катком проходивших по нашей территории на протяжении столетий", - сказал Владимир Макей.

По его мнению, события Второй мировой войны являются одним из наиболее сильных, если не самым сильным фактором, определяющим генетическую память белорусского народа и, может быть, даже национальную идентичность.

В кулуарах

"Спустя 70 лет после завершения Второй мировой войны нам, что называется, и в страшном сне не могло присниться, что где-то совсем рядом, в прямом соседстве с нами, вновь будут вестись масштабные боевые действия, вновь будут гибнуть мирные люди", - отметил министр.

У Беларуси не было каких-либо колебаний, как себя вести в этой ситуации, обратил внимание Владимир Макей. "В конце концов, наша позиция и обусловила выбор Минска как наиболее приемлемого и подходящего места для ведения переговоров по урегулированию конфликта в Украине, а минские соглашения до сих пор остаются единственной реальной основой урегулирования конфликта", - констатировал он.

На форуме

Владимир Макей допустил, что эти договоренности не всегда выполняются и не идеальны, но они позволили остановить в свое время масштабное кровопролитие.

"Тлеющие и замороженные конфликты в нашем регионе, о которых в том числе пойдет речь и на нашей нынешней конференции, во многом являются точкой отсчета, позволяющей более предметно сфокусироваться на общих проблемах безопасности. Обширная повестка дня форума является наглядным свидетельством того, что в нашем регионе сегодня прямо или косвенно преломляется огромное количество различных интересов, вызовов, нерешенных проблем", - сказал глава ведомства.

Их интенсивность сегодня вынуждает заняться нахождением взаимоприемлемых решений. "Ведь если ничего не делать, а только повторять, что решение проблемы невозможно, то в результате мы только загоняем ситуацию в тупик. Наличие приемлемого для всех, в том числе для конфликтующих сторон, места для встреч и переговоров, где бы в режиме диалога, нон-стоп, шло обсуждение проблем, может стать важным фактором содействия их решению", - считает Владимир Макей.

Форум "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех" проходит в Минске 23-25 мая. Его организатором выступила экспертная инициатива "Минский диалог".

Мероприятие должно положить начало ежегодному открытому и масштабному диалогу между ведущими экспертами из Восточной Европы, Европейского союза, России, США и Китая. Минск предоставит качественно новую площадку для дискуссий о настоящем и будущем региональной и международной безопасности.

В нынешнем форуме принимают участие 350 экспертов и официальных лиц более чем из 40 стран. Среди спикеров - генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, заместитель помощника генсекретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Джеймс Аппатурай, экс-генсекретарь ОДКБ Николай Бордюжа, генеральный директор секретариата Совета государств Балтийского моря Майра Мора, экс-председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен.-0-