Беларусь является для Китая надежным партнером - Дашук

11 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь является для Китая надежным партнером. Об этом сказал заместитель директора Национального агентства инвестиций и приватизации Михаил Дашук сегодня во время белорусско-китайской бизнес-встречи в Доме дружбы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Доверительные отношения стран, всестороннее стратегическое партнерство и взаимовыгодное сотрудничество закреплены в совместной деклараций Беларуси и КНР, - подчеркнул замдиректора. - Мы придаем большое значение развитию сотрудничества, установленному на самом высоком уровне руководителями Беларуси и Китая. Страны взаимодействуют во многих сферах, включая взаимную торговлю, инвестиции, туризм, науку, образование".

Михаил Дашук подчеркнул, что отличительной чертой белорусской экономики является ее открытость, о чем свидетельствует тот факт, что на долю экспорта приходится более 60% ВВП. Темп роста валового внутреннего продукта за 2017 год составил 102,4% к 2016 году (в 2018 году прогнозируется на уровне 103,5%).

Важной составляющей деятельности правительства по развитию национальной экономики является совершенствование бизнес-климата. С 2006 по 2018 год Беларусь входит в пятерку стран-лидеров успешных реформ. В международном рейтинге Всемирного банка "Ведение бизнеса" Беларусь занимает 38-е место.

Замдиректора акцентировал внимание на том, что широко развито кредитное сотрудничество Беларуси с Китаем: портфель только заключенных кредитных соглашений правительственных и гарантированных займов составил более $5 млрд. "Уже завершено 15 проектов на сумму $2,7 млрд", - добавил он. Беларусь первой в мире подписала меморандум с Фондом Шелкового пути Китая в целях проработки совместных проектов, возможных к финансированию за счет прямых инвестиций фонда. Правительством Беларуси и Экспортно-импортным банком Китая заключен меморандум о продвижении китайских компаний в Беларуси.

"Отдельно хочу отметить, что китайскому бизнесу стоит рассматривать Беларусь как входные ворота в Евразийский экономический союз. На практике это означает возможность создания на территории страны производственных предприятий, имеющих беспрепятственный доступ на рынок союза, - подчеркнул Михаил Дашук. - Транспортная инфраструктура Беларуси встроена в мировую транспортную сеть и служит интересам перевозчиков на направлениях Запад-Восто и Север-Юг, способствует взаимосвязи крупнейших рынков на континенте. Созданные в стране условия позволяют обрабатывать товарные потоки, следующие из стран Европы и Азии. Беларусь является одной из узловых платформ нового Шелкового пути в Евразийском регионе".

Михаил Дашук отметил также, что беспрецедентный режим установлен в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень". Первые 10 лет резидент парка освобожден от уплаты налога на прибыль, а в последующем до 2062 года платит его по ставке 50% к действующей в стране, резиденты получили полное освобождение от земельного налога и налога на недвижимость, снижен минимальный порог по объему инвестиций до полумиллиона долларов США при условии их вложения в трехлетний срок. В работе по созданию национального законодательства, регулирующего деятельность парка, принимали участие также представители государственного и частного сектора Китая. "На примере парка мы показываем всему миру, насколько выгодно и эффективно совместное строительство", - сказал он.

В Беларуси имеются различные варианты выстраивания бизнес-модели для китайских и белорусских предпринимателей. При этом сопровождение инвесторов по принципу "одного окна" осуществляет Национальное агентство инвестиций и приватизации, заключил Михаил Дашук. -0-