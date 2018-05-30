Беларусь является очень важным для Эстонии партнером - Свен Миксер

30 мая, Таллин /Алина Гришкевич - БЕЛТА /. Беларусь является очень важным для Эстонии партнером. Об этом заявил сегодня на встрече с белорусскими журналистами министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.
Глава МИД Эстонии отметил, что в последнее время наблюдается хорошая динамика белорусско-эстонского взаимодействия, особенно в экономическом направлении. "Экономическая кооперация - самое важное в двусторонних отношениях, - считает министр. - Большой потенциал сотрудничества видится в первую очередь в таких сферах, как логистика, транзит. И здесь предстоит работать обеим сторонам, обоим правительствам".
Свен Миксер обратил внимание, что во время своего предстоящего 14 июня визита в Минск планирует обсудить дальнейшие планы белорусско-эстонского взаимодействия. В частности, широкий спектр вопросов намечено обсудить на переговорах с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем.
Речь пойдет и о подготовке визита в Минск, предположительно, осенью премьер-министра Эстонии.-0-
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