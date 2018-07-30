Беларусь на международном уровне отстаивает идею единства действий в борьбе с торговлей людьми - Дапкюнас

30 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь на международном уровне твердо отстаивает идею необходимости единства действий в борьбе с торговлей людьми. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас сегодня на брифинге, организованном МИД Беларуси совместно с представительством Международной организации по миграции к Всемирному дню борьбы с торговлей людьми, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для эффективной борьбы с торговлей людьми как воздух необходимы совместные и скоординированные действия всех партнеров: государств, международных организаций, общественных структур, частного сектора, средств массовой информации и каждого неравнодушного человека, - отметил заместитель главы внешнеполитического ведомства. - Обзор исполнения принятого по инициативе Беларуси Глобального плана действий по борьбе с торговлей людьми, который в прошлом году состоялся в ООН, показал, что нам есть над чем работать, чтобы сделать наш совместный труд по предотвращению торговли людьми, защите и поддержке жертв этого преступления действительно всеобъемлющим и комплексным".

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