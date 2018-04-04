Беларусь на межмидовских консультациях со Словакией обсуждает сотрудничество с Евросоюзом

4 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Очередной раунд белорусско-словацких межмидовских консультаций 4 апреля проходит в Минске. Об этом сообщил сегодня на брифинге начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передает корреспондент БЕЛТА.

Стороны обсуждают состояние и перспективы белорусско-словацких отношений, взаимодействие в международных организациях, развитие сотрудничества Беларуси с Евросоюзом, а также актуальные международные региональные вопросы. Белорусскую делегацию на консультациях возглавляет заместитель главы внешнеполитического ведомства Олег Кравченко.

Кроме того, запланирована встреча руководителя словацкой делегации с министром иностранных дел Владимиром Макеем. -0-