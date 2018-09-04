4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь намерена обмениваться инновационным потенциалом со странами Юго-Восточной Азии. Об этом заявил заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей, заместитель руководителя делегации Национального собрания по контактам с Межпарламентской ассамблеей Ассоциации государств Юго-Восточной Азии Дмитрий Шевцов на 39-й Генеральной ассамблее МПА АСЕАН в Сингапуре, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.

Дмитрий Шевцов выступил с докладом по основной тематике ассамблеи "За устойчивое и инновационное сообщество". Он отметил, что белорусский парламент высоко ценит развивающееся взаимодействие с парламентами государств Юго-Восточной Азии и рассматривает углубление партнерских связей с МПА АСЕАН в качестве одного из приоритетных направлений внешней политики. Республика видит в странах Юго-Восточной Азии надежных партнеров в борьбе с современными вызовами и угрозами и готова делиться опытом, обмениваться научным и инновационным потенциалом для достижения устойчивого развития и стабильности.

Беларусь имеет репутацию независимого и экономически важного партнера в своем регионе. По словам Дмитрия Шевцова, все стратегии и программы, принятые в республике на государственном уровне, а также международное сотрудничество направлены на поддержку инноваций, привлечение иностранных инвесторов и улучшение условий ведения бизнеса на территории страны. Экономическая система заинтересована в строительстве и развитии инновационных и высокотехнологичных производств, продукция которых будет успешно реализовываться на внешних рынках.

Дмитрий Шевцов также встретился с председателем парламента Сингапура, председателем МПА АСЕАН Тан Чуан-Джином, в ходе которой спикер поблагодарил белорусскую сторону за участие в мероприятии и высказался за углубление как двустороннего сотрудничества, так и в АСЕАН. Состоялось несколько кратких встреч белорусского парламентария, в том числе с председателем Национального собрания Лаосской Народно-Демократической Республики Пани Ятхоту, заместителем председателя парламента Восточного Тимора Марией Ангелиной Лопез Сарменто.

Генеральная ассамблея Межпарламентской ассамблеи Ассоциации государств Юго-Восточной Азии проходит 3-7 сентября.-0-

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