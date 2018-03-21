Беларусь нацелена на поиск новых возможностей для активизации сотрудничества с Уругваем - посол

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь нацелена на поиск новых возможностей для активизации сотрудничества с Уругваем. Это подчеркнул Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Аргентине и Уругвае по совместительству Владимир Астапенко при вручении верительных грамот Президенту Уругвая Табаре Васкесу, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.
Во время торжественной церемонии состоялась краткая беседа белорусского дипломата с главой государства. Владимир Астапенко подчеркнул нацеленность Беларуси на поиск новых возможностей для активизации торгово-экономического сотрудничества, деловых контактов, а также расширения двусторонней договорно-правовой базы", - сказали в МИД.
Стороны отметили взаимную заинтересованность в поступательном развитии белорусско-уругвайских отношений.
В 2017 году Беларусь поставила в Уругвай товаров на $22,6 млн. Эта цифра превысила в два раза показатель 2016 года.
По информации МИД, из-за небольших масштабов экономической базы уругвайский рынок является малоемким. Тем не менее, страна представляет реальный интерес для бизнеса: в силу как выгодного географического положения, которое делает ее своеобразными воротами в страны Южной Америки, так и своей хозяйственной специфики. В частности, здесь функционирует десять свободных экономических зон, предоставляющих выгоднейшие коммерческие условия для организации различных видов производства, банковской и научной деятельности, а также для ведения торговых операций - не только с Уругваем, но и с другими государствами Латинской Америки.-0-
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