Беларусь нацелена способствовать диалогу и сближению ЕАЭС и Евросоюза - Кобяков

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь нацелена способствовать диалогу и сближению Евразийского экономического союза и Европейского союза. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня на встрече с Еврокомиссаром по европейской политике соседства и переговоров о расширении ЕС Йоханнесом Ханом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Движение в направлении формирования общего экономического пространства от Владивостока до Лиссабона объективно отвечает интересам не только обоих интеграционных объединений и их граждан, но и интересам третьих стран", - сказал Андрей Кобяков, отметив, что Беларусь играет все более активную роль в "Восточном партнерстве".

В этой связи особенно актуальным является вопрос заключения современного основополагающего соглашения между Беларусью и Европейским союзом.

"Как мы видим, у нас много тем, представляющих взаимный интерес. Мы готовы к открытому и абсолютно открытому обсуждению этих вопросов", - отметил руководитель белорусского правительства.

Йоханнес Хан предложил сделать сегодня акцент на экономических вопросах с учетом встречи с Андреем Кобяковым в октябре 2017 года в Люксембурге и проведения там Белорусско-европейского экономического форума. "Думаю, мы сможем преуспеть в этом направлении, основным центром нашего внимания является достижение договоренностей по приоритетам партнерства. Нам стоит "пробежать" оставшиеся даже не километры, а метры до нашей общей цели", - отметил Йоханнес Хан.-0-