Беларусь не собирается предъявлять политические или военные претензии другим странам - Макей

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь не собирается предъявлять политические или военные претензии другим государствам. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей в эфире программы "Актуальное интервью" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.
"Мы не можем и не собираемся организовывать цветные революции, не можем и не хотим предъявлять какие-то претензии - территориальные, военные, политические - другим государствам. Нам это абсолютно не нужно", - подчеркнул Владимир Макей.
По его словам, проводя свою внешнюю политику, Беларусь хочет наладить взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество со своими партнерами. "Мы ищем то, что принесет пользу нашим людям", - заявил министр.-0-
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