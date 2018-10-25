Беларусь обеспокоена намерениями США выйти из ДРСМД

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь обеспокоена намерениями США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил сегодня журналистам начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Анатолий Глаз, передает корреспондент БЕЛТА.

"Намерения США выйти из договора не могут не вызывать нашего сожаления и озабоченности. Такой шаг нанес бы значительный ущерб не только системе региональной безопасности, но и глобальной стратегической стабильности в принципе", - сказал Анатолий Глаз.

По словам пресс-секретаря МИД, все вопросы, связанные с ДРСМД, необходимо решать за столом переговоров путем диалога. "Мы призываем воздержаться от таких поспешных решений, чреватых серьезными последствиями, - сказал он. - Более того, в год 30-летия вступления этого договора в силу следовало бы, наоборот, предпринять максимум усилий для его укрепления. И важным шагом мог бы стать запуск дискуссии о подключении к договору еще большего количества стран".

Анатолий Глаз напомнил, что Беларусь является страной - участником ДРСМД, при этом неукоснительно соблюдает все свои обязательства. "Мы рассматриваем этот документ как один из важнейших предметов современной архитектуры международной безопасности, который способствовал ранее и будет способствовать снижению напряженности на Европейском континенте", - подчеркнул он.-0-