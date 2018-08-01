1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь обсудила с Ганой экспорт услуг в сфере образования и медицины. Об этом шла речь во время второго раунда политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Беларуси и Ганы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.

Белорусскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас, ганскую - заместитель министра иностранных дел и региональной интеграции Ганы Чарльз Овиреду. Во время консультаций обсуждались актуальные вопросы двусторонней повестки дня, современное состояние и перспективы развития белорусско-ганского диалога, в том числе на высоком уровне, экспорт белорусских услуг в сфере образования и медицины, возможности расширения договорно-правовой базы двусторонних отношений.

Особое внимание было уделено вопросам развития торговых связей и инвестиционного сотрудничества. Стороны обсудили возможные первоочередные шаги на этом направлении. Главы белорусской и ганской делегаций также обменялись мнениями по вопросам взаимодействия двух стран в ООН.

Первый раунд политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Беларуси и Ганы состоялся в апреле 2016 года в Аккре.-0-