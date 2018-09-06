Беларусь осуждает любые попытки сорвать минский процесс - МИД

6 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь осуждает любые попытки сорвать минский процесс. Об этом заявил журналистам начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз, передает корреспондент БЕЛТА.

Официальный представитель МИД отметил, что Беларусь не является участником переговоров по урегулированию ситуации в Украине и не вмешивается в них. "Но мы и не сторонние наблюдатели - мы создаем и будем создавать условия для их проведения, так же как и для реализации любых инициатив, направленных на преодоление конфронтации, на диалог, на развитие сотрудничества в регионе, - сказал он. - Поэтому приветствуем все шаги по достижению перемирия в рамках трехсторонней контактной группы".

"Для нас неприемлемы любое насилие в зоне конфликта, страдания и гибель людей, в том числе господина Захарченко. Мы осуждаем любые попытки сорвать минский процесс, - подчеркнул Анатолий Глаз. - Призываем все заинтересованные стороны не идти на поводу у лиц, целью которых является его блокирование, проявить волю и стремление для продолжения диалога".

Официальный представитель белорусского МИД с сожалением констатировал, что минский процесс развивается не так динамично, как этого хотелось бы. "Мы со своей стороны готовы оказать содействие для обеспечения переговоров в любом формате, если это будет необходимо", - заверил он.-0-