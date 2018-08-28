28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь открывает почетное консульство в Лозанне, сообщили БЕЛТА в белорусском посольстве в Швейцарии.
"Правительство Швейцарии выдало экзекватуру Андрею Нажескину - Почетному консулу Беларуси в Лозанне с консульским округом в кантонах Во, Вале, Женева, Невшатель, Фрибур, Юра", - рассказали в дипмиссии.
Торжественная церемония открытия почетного консульства в Лозанне состоится в ближайшее время.
Лозанна - столица франкоязычного швейцарского кантона Во. Город расположился на берегу Женевского озера. Он также носит звание "Олимпийской столицы" мира, поскольку здесь располагаются штаб-квартиры Международного олимпийского комитета, многочисленных международных спортивных федераций и спортивного арбитражного суда.-0-
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