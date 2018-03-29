29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планируют посетить в 2018 году парламентские делегации Армении, Индии и Молдовы. Об этом сообщил заместитель председателя Палаты представителей Болеслав Пирштук сегодня на заседании Совета нижней палаты белорусского парламента, передает корреспондент БЕЛТА.

Болеслав Пирштук рассказал, что визиты парламентских делегаций Армении, Индии, Молдовы и других государств ожидаются во втором квартале этого года. "В ближайшее время белорусская делегация будет участвовать в 47-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ и заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ в Санкт-Петербурге", - добавил вице-спикер.

В июне в Беларуси состоится очередная сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Она должна быть проведена на высоком организационном уровне, подчеркнул Болеслав Пирштук.

Он отметил, что повестка международных встреч Палаты представителей в межсессионный период была весьма насыщенной. Так, белорусская парламентская делегация во главе со спикером Владимиром Андрейченко посетила Швейцарию. Этот визит можно назвать успешным: был подписан меморандум между группами дружбы двух стран, переговоры касались двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, кредитно-инвестиционной, гуманитарной и других сферах. Состоялись другие мероприятия, которые способствовали укреплению позитивного имиджа Беларуси на международной арене, развитию контактов белорусских парламентариев с зарубежными коллегами.-0-