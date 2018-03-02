Беларусь поддержала необходимость адаптации системы развития ООН к Повестке-2030

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель постоянного представителя Беларуси при ООН Ирина Величко во время общей дискуссии оперативного сегмента основной сессии Экономического и социального совета (ЭКОСОС) 1 марта поддержала необходимость адаптации системы развития ООН к новой Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Реорганизация ООН проводится по трем основным направлениям: управление, безопасность и система развития. Среди основных элементов третьего направления рассматривается реформа системы резидентов-координаторов, их переподчинение первому заместителю Генерального секретаря, а также новое поколение страновых команд ООН. Белорусский дипломат поддержала необходимость адаптации к новой Повестке-2030 и подчеркнула, что способность системы развития отвечать конкретным нуждам и национальным приоритетам стран-реципиентов международного содействия имеет определяющее значение для Беларуси.

Сохранение международного содействия, отметила Ирина Величко, особенно необходимо для устойчивого развития стран со средним уровнем дохода. В связи с этим заместитель главы белорусской миссии напомнила про решение Генеральной ассамблеи ООН о проведении заседания высокого уровня для обсуждения вызовов и перспектив развития стран со средним уровнем дохода, включая разработку возможной стратегии ООН для этой группы государств.-0-