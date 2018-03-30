30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь подтверждает неизменность позиции по вопросу территориальной целостности Сербии. Об этом министр иностранных дел Владимир Макей заявил сегодня на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Сербии в Беларуси Велько Ковачевичем, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

"Во время обсуждения ситуации вокруг Косово Владимир Макей подтвердил неизменность позиции Республики Беларусь по вопросу территориальной целостности Республики Сербия и подчеркнул готовность и впредь оказывать поддержку сербской стороне на различных международных площадках", - рассказали в ведомстве.

Велько Ковачевич и Владимир Макей. Фото МИД

Стороны обсудили итоги белорусско-сербского сотрудничества в 2017 году. С удовлетворением дипломаты отметили устойчивую положительную динамику двусторонних политических контактов и активное развитие торгово-экономического взаимодействия между странами. Достигнуты договоренности о продолжении работы по совместным проектам в различных областях с акцентом на повышение практической отдачи от их реализации.-0-