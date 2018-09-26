Беларусь подтверждает приверженность строительству "Одного пояса и одного пути" с Китаем - Снопков

26 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь подтверждает приверженность совместному строительству с Китаем концепции "Один пояс и один путь". Об этом заявил заместитель главы Администрации Президента Беларуси Николай Снопков на торжественном мероприятии по случаю 69-летия со дня образования Китайской Народной Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

Николай Снопков поздравил китайскую сторону с праздником. По его словам, эта дата "является поводом не только для анализа двусторонних отношений, но и мобилизует на скорейшее достижение поставленных целей в совместном сотрудничестве". При этом замглавы Администрации обратил внимание, что активная работа двух государств над реализацией концепции "Один пояс и один путь" ведется благодаря лидерам двух стран Александру Лукашенко и Си Цзиньпину.

В свою очередь Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Цуй Цимин, выступавший на белорусском языке, подчеркнул, что нынешние достижения КНР - это достижения всего народа. Проводимая в стране политика глубоко изменила Китай и оказала огромное влияние на весь мир. По мнению дипломата, концепция "Один пояс и один путь" отвечает актуальным устремлениям всех стран-участниц, в том числе Китая и Беларуси.

Посол выразил уверенность в дальнейших перспективах белорусско-китайского взаимодействия по всем направлениям.-0-

Фото Геннадия Жинкова