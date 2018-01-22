Беларусь положительно оценивает работу Межпарламентской ассамблеи СНГ - Мясникович

22 января, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Беларусь положительно оценивает работу Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств. Об этом заявил сегодня председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович на встрече с временно исполняющим должность генерального секретаря - руководителя Секретариата Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ Сергеем Антуфьевым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы в Беларуси положительно оцениваем работу Межпарламентской ассамблеи СНГ. В этой связи, возможно, объяснима определенная критика в адрес этой организации: когда организация не работает, чего ее критиковать, а когда что-то делается, тогда хочется чего-то большего", - отметил Михаил Мясникович.

Деятельность МПА СНГ обсуждалась в сентябре 2017 года в Сочи на заседании Совета глав государств СНГ. "Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с конструктивной критикой. Были и предложения, как лучше организовать работу ассамблеи как действительно ключевой организации парламентского измерения в СНГ", - сказал Михаил Мясникович. После в Санкт-Петербурге состоялось заседание сессии МПА СНГ, рассмотрены конкретные предложения, которые, по словам Михаила Мясниковича, были конструктивно восприняты коллегами из других стран Содружества. Председатель Совета Республики предложил Сергею Антуфьеву обсудить реализацию данных предложений в ходе сегодняшней встречи.

Также Михаил Мясникович назвал два блока тем, которые представляют для Беларуси наибольший интерес в деятельности Межпарламентской ассамблеи СНГ. Первый касается разработки модельного законодательства. "Если мы рассматриваем работу в рамках СНГ, то должны стремиться к гармонизации и унификации законодательства, как действующего, сближать его, так и новых нормативно-правовых актов. В этом плане работа МПА оказывает неоценимую помощь путем разработки модельных законов по тем или иным направлениям деятельности", - заявил он.

Вторым направлением является мониторинг избирательных процессов. "Приходится констатировать, что у новых независимых государств очень много так называемых помощников и доброжелателей - в Совете Европы, в других организациях, которые все время очень беспокоятся о соблюдении демократических подходов при проведении выборов различного уровня, как будто бы мы на это не настроены. Мы в первую очередь сами стремимся к тому, чтобы это было соблюдено безусловно. И вот те отчеты, которые Секретариат и в целом МПА СНГ, осуществляя мониторинг подготовки и проведения выборов в государствах Содружества, делает, он является очень обстоятельным. И не только для того, чтобы показывать его где-то в западных организациях, а и для себя интересен, потому что такая экспертная серьезная оценка позволяет посмотреть, а может быть надо где-то подправить в национальном законодательстве или, по крайней мере, в правоприменительной практике", - пояснил Михаил Мясникович.

Он заверил, что Беларусь будет всячески содействовать работе Секретариата МПА СНГ, выстраивать конструктивную целенаправленную работу. "Мы рассчитываем на взаимопонимание", - заключил он.

В свою очередь Сергей Антуфьев поблагодарил Михаила Мясниковича за доброжелательную и высокую оценку деятельности МПА СНГ. "Многие годы, работая на Смоленщине, я постоянно контактировал с нашими соседями - Витебской, Могилевской областями, бывал, в том числе с официальным визитом в Минске, нас принимал Президент Беларуси Александр Лукашенко, мы заключали соглашение о социально-экономическом развитии. Поэтому для меня приезд в Беларусь - это приезд к друзьям, родным людям. Вы сказали о том, что критика, которая прозвучала на Совете глав государств СНГ в Сочи, ее нужно воспринимать как в том числе оценку деятельности МПА. В этой связи люблю выражение Николая Островского: "Бойтесь равнодушия". Вы правильно говорите: когда никому не интересна работа организации, когда нет претензий, тогда возникает вопрос: а чем занимается эта организация? Поэтому я абсолютно разделяю вашу оценку", - сказал Сергей Антуфьев.-0-