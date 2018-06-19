Беларусь последовательно отстаивает необходимость учета интересов РФ в "Восточном партнерстве" - Макей

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь последовательно отстаивает необходимость учета интересов России в "Восточном партнерстве". Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня на заседании Высшего государственного совета Союзного государства, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Макей представил участникам заседания ВГС программу согласованных действий в области внешней политики государств - участников Договора о создании Союзного государства на 2018-2019 годы. "Уделяем пристальное внимание вопросам сотрудничества с Европейским союзом. Беларусь последовательно отстаивала и продолжает отстаивать позицию по необходимости учета интересов России в рамках реализации инициативы ЕС "Восточное партнерство", - сказал Владимир Макей.

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