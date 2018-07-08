8 июля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Беларусь предлагает Группе поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ обсудить в Минске потенциал сотрудничества в регионе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

Члены белорусской парламентской делегации 8 июля приняли участие во встрече Группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ в Берлине. Заместитель председателя Палаты представителей Болеслав Пирштук представил участникам встречи тему международной конференции Группы, которая запланирована на весну 2019 года в Минске. "Вице-спикер внес предложение посвятить тематику Минской конференции потенциалу сотрудничества в регионе, в том числе возможностям Беларуси как важного звена в контексте формирования Экономического пояса Шелкового пути", - проинформировали в пресс-службе. Болеслав Пирштук отметил также, что Группа становится эффективной парламентской площадкой для обсуждения многообразного спектра вопросов политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.

Во время встречи Группы состоялись выборы двух заместителей его председателя, а также поддержана заявка о вступлении в нее делегации Франции. Белорусские парламентарии приняли активное участие в работе общих комитетов ПА ОБСЕ. В своих выступлениях члены белорусской делегации изложили позицию Беларуси по основным пунктам международной повестки дня.

Болеслав Пирштук в своем выступлении на заседании общего комитета ПА ОБСЕ по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде акцентировал внимание на необходимости содействия экономическому прогрессу в регионе ОБСЕ через развитие человеческого капитала, продвижение моделей надлежащего управления, борьбу с коррупцией и отмыванием денег, через инновации и продвижение цифровой экономики.Он обратил внимание членов ассамблеи на инициированный белорусскими парламентариями проект резолюции ПА ОБСЕ "Продвижение цифровой экономики в интересах обеспечения экономического роста на пространстве ОБСЕ". Документ отражает вопросы перехода и адаптации общества к цифровой экономике, гармонизации стандартов и международного сотрудничества в целях сближения государств и цифровизации международной торговли. Проект резолюции будет рассмотрен на заседании общего комитета ПА ОБСЕ по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде.

Депутат Валерий Воронецкий, выступая на заседании общего комитета ПА ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности напомнил об инициативе Президента Беларуси Александра Лукашенко, озвученной на 26-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Минске. Белорусский лидер заявил о необходимости запуска нового масштабного международного диалога по вопросам безопасности, аналогичного Хельсинкскому. Глава государства предложил направить "Хельсинки-2" на преодоление существующих противоречий во взаимоотношениях государств на общем пространстве Евроатлантики и Евразии.

Валерий Воронецкий подтвердил готовность Беларуси и далее активно работать в ОБСЕ по противодействию транснациональным вызовам и угрозам. Так, в Минске 9-10 октября состоится антитеррористическая конференции ОБСЕ высокого уровня.

Сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ проходит в Берлине 7 -11 июля. Белорусскую делегацию на ней возглавляет заместитель председателя Палаты представителей Болеслав Пирштук.-0-