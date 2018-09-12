12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь предлагает совмещать деятельность Конгресса местных и региональных властей Совета Европы с ЦУР. Об этом сегодня заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на заседании круглого стола по актуальным вопросам местного самоуправления, передает корреспондент БЕЛТА.

Круглый стол Совет Республики проводит совместно с Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы (КМРВ). Михаил Мясникович напомнил, что в 25 сентября 2015 года 193 страны ООН приняли новую Повестку в области устойчивого развития до 2030 года, утвердили 17 Целей устойчивого развития. Беларусь активно включилась в работу по их реализации. "В деятельности Конгресса местных и региональных властей имеет смысл сопряжение с Целями устойчивого развития ООН, уважая при этом суверенные права каждой организации и их самостоятельный статус", - отметил Михаил Мясникович.

"Работа над Целями устойчивого развития дает позитивный результат. При этом достигается гармонизация и унификация", - добавил спикер.

Он подчеркнул, что Беларусь, несмотря на многовековую историю, учится у других государств и народов. "Мы не считаем для себя зазорным заимствовать чужой опыт развития гражданского общества, социально-экономического развития. Принимая в 2010 году закон о местном управлении и самоуправлении, белорусский парламент законодательно закрепил в стране базовые принципы Европейской хартии местного самоуправления", - обратил внимание Михаил Мясникович.

В белорусском законодательстве предусмотрена возможность гражданам работать не только через Советы депутатов, но и через органы территориального самоуправления, напрямую участвовать в государственных и общественных делах. "Это реальный принцип развития современного гражданского общества с учетом общеевропейских принципов", - подчеркнул спикер.

Он пожелал конгрессу успехов в реализации своих задач, в том числе в сотрудничестве со странами, пока не являющимися членами СЕ, но стремящимися сделать жизнь европейцев полноценный и безопасной.

Как сообщалось, во время семинара будут рассмотрены вопросы сближения белорусского законодательства о местном управлении и самоуправлении и положений Европейской хартии местного самоуправления. Речь также пойдет о совершенствовании системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для местных органов власти. Кроме того, эксперты обсудят перспективы развития ассоциаций местных Советов депутатов. Особое внимание будет уделено укреплению побратимских связей как инструмента развития приграничных территорий.

В мероприятии принимают участие представители конгресса из Франции, Италии, Нидерландов, Греции, Румынии. Возглавляет делегацию председатель конгресса Гудрун Мослер-Тернстрем.

Конгресс местных и региональных властей Совета Европы - это консультативный орган Совета Европы, который представляет местные и региональные власти европейских государств. Он состоит из Палаты местных властей и Палаты регионов. Совет по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики Национального собрания Республики Беларусь имеет статус приглашенного наблюдателя в КМРВ. В состав конгресса входят 324 представителя около 200 тыс. административно-территориальных единиц 47 стран - членов СЕ.-0-

Фото Геннадия Жинкова