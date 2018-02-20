20 февраля, Минск /Светлана Савко - БЕЛТА/. Беларусь предлагает создать глобальную базу данных передового опыта достижения ЦУР. Об этом заявила национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития, заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина на встрече с первым заместителем Генсекретаря ООН Аминой Мохаммед, передает корреспондент БЕЛТА.

Марианна Щеткина констатировала, что сегодня нет обобщенной информации об опыте различных государств в деле достижения ЦУР. "У каждого свои стартовые условия, пути решения. Мы считаем, что формирование базы данных о передовом опыте из лучших практик будет полезно всем, - сказала национальный координатор. - Мы могли бы делать одну и ту же работу гораздо быстрее".

Белорусская сторона планирует обратиться к Европейской экономической комиссии ООН, чтобы она взяла на себя эту работу. Предложение о формировании такой базы данных Беларусь намерена озвучить на Региональном форуме национальных координаторов, который пройдет 21-22 февраля в Минске. Марианна Щеткина выразила надежду, что оно будет поддержано.

Национальный координатор рассказала, какие шаги предприняла Беларусь для достижения ЦУР, с какими сложностями довелось столкнуться на этом пути. Трудоемким процессом оказалась национализация глобальных показателей в программные документы. Потребовалась разработка национальной платформы индикаторов достижения ЦУР, она будет готова к концу 2018 года. "Эта работа была бы невозможна без международных контактов, сотрудничества. Будем благодарны за дополнительное содействие со стороны международных организаций-партнеров для того, чтобы мы завершили формирование платформы", - добавила Марианна Щеткина.

Как сообщалось, Региональный форум национальных координаторов в Минске соберет делегации более чем из 40 стран. Это высокие должностные лица, представители международных организаций. Участники форума обменяются опытом по достижению Целей устойчивого развития, обсудят проблемные вопросы выполнения Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Такой диалог будет содействовать распространению лучшей мировой практики и инновационных подходов в сфере достижения ЦУР, станет платформой для создания региональной сети национальных координаторов по ЦУР.

В июле 2017 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке Марианна Щеткина провела встречу с Аминой Мохаммед, где проинформировала о последовательной работе, которую ведет Беларусь в области устойчивого развития. Тогда национальный координатор пригласила первого заместителя Генсекретаря ООН посетить Минск для участия в форуме национальных координаторов.

Повестку-2030 государства - члены ООН приняли 25 сентября 2015 года. Она включает список из 17 Целей, направленных на ликвидацию бедности, борьбу с неравенством и несправедливостью, на решение проблем, связанных с изменением климата. Беларусь уже предприняла ряд важных шагов для достижения ЦУР. Правительством одобрена Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития на период до 2030 года. Главой государства назначен национальный координатор по достижению ЦУР - заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина. Выстроена национальная архитектура по достижению Целей устойчивого развития. Работа в сфере достижения ЦУР проводится государством во взаимодействии с бизнес-кругами, гражданским обществом и международными организациями.-0-