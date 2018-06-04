4 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь предлагает восполнить пробелы в экономическом сотрудничестве с Монголией и вывести его на новый, более высокий уровень. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня на встрече с главой внешнеполитического ведомства Монголии Дамдины Цогтбаатаром, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава внешнеполитического ведомства тепло приветствовал коллегу из Монголии и отметил, что в Беларуси хорошо знают о дружественном отношении монгольской стороны к ней. Он также подчеркнул, что в советское время в Беларуси Монголию считали одной из самых близких зарубежных стран.
"Рад, что в последнее время отношения между нашими странами начали развиваться активнее", - заметил Владимир Макей. Вместе с тем еще в недалеком прошлом белорусско-монгольское сотрудничество недооценивалось, а товарооборот не был большим, с сожалением констатировал он. "Надо пристально посмотреть на весь спектр двустороннего сотрудничества, потенциал которого не используется в полной мере. Есть новые сферы, где можно достичь максимального результата", - отметил глава белорусского МИД.
Он обратил внимание на важность того, что стороны восстанавливают политический диалог. Данный визит Дамдины Цогтбаатара - первый за 17 лет на уровне министра иностранных дел Монголии.
Владимир Макей выразил убежденность, что этот визит станет действительно историческим и придаст новый импульс белорусско-монгольскому взаимодействию.
По итогам встречи с монгольским коллегой Владимир Макей также сообщил, что Беларусь и Монголия договорились проработать обмен визитами на высшем уровне.-0-
Фото Николая Петрова
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3453 BYN
|2.341 BYN
|2.35 BYN
|USD
|2.0093 BYN
|2 BYN
|2.007 BYN
|RUB
|3.2325 BYN
|3.225 BYN
|3.235 BYN