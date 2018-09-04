Беларусь предложит турецким деловым кругам поучаствовать в инвестпроектах

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь предложит турецким деловым кругам поучаствовать в инвестиционных проектах. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Турции.
Как отметили в диппредставительстве, с 4 по 6 сентября при содействии посольства Беларуси в Турции в партнерстве с Торговой палатой Анкары и Советом по внешнеэкономическим связям ДЕИК проходят инвестиционные дни Беларуси в Турции.
"Белорусская делегация представлена руководителями индустриального парка "Великий камень" и свободной экономической зоны "Могилев", которые предложат вниманию турецких деловых кругов наиболее перспективные инвестиционные проекты для реализации в Беларуси с участием капитала из Турции", - сообщили в посольстве.
Кроме того, отдельное внимание будет уделено развитию торговых отношений резидентов индустриального парка и свободной экономической зоны с турецкими предприятиями.
Программа инвестиционных дней предусматривает посещение ведущих организованных промышленных зон Турции для проработки возможностей индустриальной кооперации бизнесменов двух стран.-0-
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