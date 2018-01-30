Беларусь придает большое значение укреплению контактов с Германией - Щеткина

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь придает большое значение укреплению контактов с Германией, заявила заместитель председателя Совета Республики, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития Марианна Щеткина сегодня на встрече с заместителем председателя Бундестага ФРГ Петрой Пау, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты парламента.

Стороны обсудили вопросы белорусско-германского межпарламентского взаимодействия, обменялись мнениями о роли парламентов в достижении ЦУР. Марианна Щеткина выразила заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества и предложила активизировать реализацию совместных проектов в экономике, науке, социальной сфере, туризме, а также обратила внимание на необходимость выработки совместных мер по социальной защите граждан в условиях информатизации общества. "В условиях цифровой трансформации экономики мы должны вместе думать над тем, как создавать комфортные условия для жизни людей, сохранять и создавать новые рабочие места", - заявила она.

В свою очередь Петра Пау отметила, что сотрудничество между Беларусью и Германией может быть более интенсивным и межпарламентское взаимодействие должно этому способствовать. Она также рассказала о деятельности немецкого парламента, уделив внимание вопросам достижения Целей устойчивого развития. Кроме того, было озвучено, что в ближайшее время планируется сформировать новый состав группы дружбы с парламентом Беларуси.

Белорусская делегация во главе с Марианной Щеткиной встретилась также с руководителем управления внешней политики, внутренней безопасности и глобальных вопросов ведомства федерального канцлера Германии Йоахимом Бертеле. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в экономической, социальной и внешнеполитической сферах. Во время переговоров достигнута договоренность о развитии взаимодействия по всему спектру вопросов, представляющих взаимный интерес.

"Белорусско-германские отношения имеют серьезный потенциал для дальнейшего развития", - подчеркнула Марианна Щеткина.

Визит белорусской делегации в Германию проходит с 28 января по 1 февраля. В ее составе председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству, руководитель рабочей группы Национального собрания по достижению Беларусью ЦУР Алла Бодак, члены Совета по устойчивому развитию, представители МИД, руководитель проекта Программы развития ООН. Визит проводится для налаживания взаимодействия между Беларусью и ФРГ, обмена опытом в сфере достижения Целей устойчивого развития и расширения парламентских контактов при содействии Программы развития ООН и Программы поддержки Беларуси ФРГ.-0-