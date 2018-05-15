Беларусь придает очень важное значение развитию сотрудничества с Грузией - Андрейченко

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь придает очень важное значение развитию сотрудничества с Грузией, заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в Беларуси Валерием Кварацхелия по случаю начала его дипломатической миссии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы заинтересованы развивать взаимовыгодное, равноправное сотрудничество. Подтверждением тому является визит Президента Беларуси Александра Лукашенко, который состоялся в марте этого года. Визит, мы считаем, был очень продуктивным. И самое главное - он был направлен на развитие торгово-экономического сотрудничества, это, наверное, проходило красной линией", - сказал Владимир Андрейченко.

По итогам подписан ряд документов, есть конкретные договоренности по реализации конкретных проектов. В том числе речь идет о создании сборочного производства лифтов на территории Грузии. Что касается объемов взаимной торговли, то в планах - достигнуть $200 млн. Спикер заверил, что депутаты парламентов Беларуси и Грузии не останутся в стороне от решения этой задачи.

В белорусском парламенте очень внимательно относятся к вопросам ратификации документов, которые подписываются. "Думаю, что в самое ближайшее время в Палату представителей поступят те договоры и соглашения, которые были подписаны во время визита Президента Беларуси. Одно из важных - о взаимных безвизовых поездках наших граждан. Я думаю, проблем в этом плане не будет", - сказал он.

В 2017 году Беларусь с визитом посетил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе. "Считаю, что нам надо продумать и ответный визит", - отметил Владимир Андрейченко. В парламенте Беларуси создана рабочая группа по сотрудничеству с парламентом Грузии, в которую входит 21 депутат. В аналогичной рабочей группе с грузинской стороны работают 56 депутатов. В продолжение договоренности с Ираклием Кобахидзе белорусской стороной подготовлена дорожная карта сотрудничества, которая будет отправлена на согласование грузинской стороне для внесения изменений и дополнений. Она содержит ряд направлений, в том числе вопросы торгово-экономического, культурного взаимодействия, а также сотрудничества в области медицины, спорта, туризма.

Подписанные во время недавнего визита Президента Беларуси в Грузию соглашения уже начали работать, добавил посол. В частности, речь идет о поставках ОАО "Гомсельмаш" в Грузию 30 зерноуборочных комбайнов. 26 мая состоится их презентация. Решается вопрос о закупке электробусов. Не исключено создание совместного производства белорусских электробусов в Тбилиси.-0-