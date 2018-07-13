Беларусь приглашает ЕЭК ООН к практическому содействию в создании сети нацкоординаторов по ЦУР

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь приглашает Европейскую экономическую комиссию (ЕЭК) ООН к практическому содействию в создании сети национальных координаторов по достижению Целей устойчивого развития. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД по итогам заседания политического форума высокого уровня по теме достижения ЦУР на региональном уровне.
Участие во встрече в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке приняла временный поверенный в делах Беларуси при ООН Ирина Величко. "Она пригласила ЕЭК ООН подключиться к практическому содействию в создании партнерской сети национальных координаторов по ЦУР для обмена опытом и лучшей практикой, - рассказали в пресс-службе внешнеполитического ведомства. - Белорусский дипломат отметила важную роль ЕЭК ООН в обеспечении устойчивости на национальном уровне и, в частности, ее ежегодного регионального форума по устойчивому развитию - уникальной площадки для обмена передовым опытом стран региона по достижению ЦУР".
Ирина Величко представила основные итоги регионального форума координаторов по ЦУР, который состоялся в феврале этого года в Минске. Она призвала развивать сотрудничество на региональном уровне для достижения Целей.
На встречу в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке собрались руководители региональных экономических комиссий ООН, включая исполнительного секретаря ЕЭК ООН Ольгу Алгаерову.-0-
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