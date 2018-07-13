Беларусь приглашена на Парижский форум мира - посол Франции

13 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь приглашена на Парижский форум мира, который пройдет во французской столице 11-13 ноября. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Беларуси Дидье Канесс сегодня на мероприятии по случаю национального праздника Французской Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

Дипломат подчеркнул, что этот форум призван предложить конкретные шаги по дальнейшему укреплению мира. "Франция взяла на себя инициативу провести в Париже Форум мира, который соберет глав государств и правительств, руководителей международных организаций, неправительственных организаций, интеллектуалов, для того чтобы вместе размышлять, предлагать конкретные шаги по укреплению путей сотрудничества, представить проекты, служащие укреплению мира", - рассказал глава французской дипломатической миссии.

"Беларусь приглашена, мы рассчитываем на ее участие", - добавил посол.

"Поскольку у нас общеевропейская история, общие воспоминания о двух мировых конфликтах, опустошивших наш континент и принесших столько страданий белорусскому народу, Франция смотрит на Беларусь как на важного партнера в вопросах, затрагивающих европейскую безопасность, - сказал Дидье Канесс. - Я рад тому, что наши отношения стали доверительнее и содержательнее за последние годы. Наш политический диалог активизировался, двусторонние отношения углубились и приняли новые формы. Франция намеревается двигаться дальше в этом направлении, со всей ясностью. Наш диалог искренен". -0-