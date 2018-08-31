Беларусь примет участие в Генеральной ассамблее МПА АСЕАН в Сингапуре

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь примет участие в 39-й Генеральной ассамблее МПА АСЕАН в Сингапуре, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.

Страну на крупном форуме 3-7 сентября представит заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей, заместитель руководителя делегации Национального собрания по осуществлению контактов с Межпарламентской ассамблеей Ассоциации государств Юго-Восточной Азии Дмитрий Шевцов. "Программой предусмотрено выступление белорусского парламентария на пленарном заседании", - отметили в пресс-службе. Основная тема предстоящей Генассамблеи МПА АСЕАН - "За устойчивое и инновационное сообщество".

Национальное собрание Беларуси получило статус наблюдателя при Межпарламентской ассамблее АСЕАН в 2011 году. Белорусский парламент ежегодно участвует в мероприятиях по этой линии, используя свой статус для укрепления контактов со странами Юго-Восточной Азии.

Основными целями МПА АСЕАН являются установление более тесного межпарламентского сотрудничества между парламентами государств - членов АСЕАН, развитие контактов и взаимопонимания между их членами, а также другими национальными, региональными и международными парламентскими организациями. Членами МПА АСЕАН, созданной в 1977 году в Маниле, являются следующие государства Юго-Восточной Азии: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Парламенты Австралии, Индии, Канады, Китая, Новой Зеландии, Папуа-Новой Гвинеи, Республики Корея, России, США, Японии и Европейский парламент имеют статус наблюдателей.-0-