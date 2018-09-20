Беларусь приветствует итоги переговоров лидеров Республики Корея и КНДР

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь приветствует договоренности, достигнутые Президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином и Председателем Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном в ходе саммита в Пхеньяне. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Беларуси в связи с проведением межкорейского саммита, сообщает БЕЛТА.
"Успех переговоров был обеспечен благодаря воле лидеров и народов двух стран к достижению межкорейского урегулирования, обеспечению стабильности и мирного развития на Корейском полуострове", - отметили в ведомстве.
В МИД надеются, что итоги переговоров послужат хорошей основой для дальнейшего расширения контактов и взаимодействия между всеми заинтересованными сторонами.-0-
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