Беларусь приветствует контакты мировых лидеров для снижения напряженности в политике – Макей

22 июля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Беларусь приветствует контакты мировых лидеров для снижения напряженности в политике. Об этом сегодня в эфире телеканала ОНТ заявил министр иностранных дел Владимир Макей, сообщает БЕЛТА.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 16 июля провели в Хельсинки двусторонние переговоры. "Мы приветствуем любые контакты между мировыми лидерами, которые способствовали бы снижению уровня напряженности, конфронтации, которые сегодня присутствуют в мировой политике", - обозначил позицию Минска Владимир Макей.

"В любом случае выиграло дело мира, стабильности и безопасности. Даже если существуют какие-то политические, торгово-экономические трудности в отношениях между теми или иными государствами, блоками, нет иного выхода из тупиковой ситуации, чем диалог", - подчеркнул он.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что отношения между Москвой и Вашингтоном никогда не были хуже, чем на сегодняшний день, однако ситуация изменилась после российско-американского саммита в Хельсинки. Президент России Владимир Путин остался доволен итогами переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом. Он назвал их весьма успешными и полезными, отметил откровенную и деловую атмосферу, в которой они прошли. Лидеры рассмотрели текущее состояние и перспективы российско-американских отношений, ключевые вопросы международной повестки дня. -0-