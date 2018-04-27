Беларусь приветствует проведение межкорейского саммита - МИД

27 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь приветствует проведение межкорейского саммита. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Беларуси, сообщает БЕЛТА.
"Все мировое сообщество, включая Республику Беларусь, внимательно следит за проходящей сегодня встречей президента Республики Корея Мун Чжэ Ина и председателя Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына, - отмечается в документе. - Беларусь приветствует проведение межкорейского саммита и усилия руководства Республики Корея и КНДР, направленные на укрепление мира и стабильности в регионе".
В МИД Беларуси надеются, что сегодняшняя встреча станет основой для дальнейшего развития диалога по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове, а обсуждаемые мирные инициативы по денуклеаризации будут поддержаны всеми вовлеченными сторонами и мировым сообществом.-0-
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