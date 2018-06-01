Беларусь продолжит активную работу по достижению ЦУР - Дапкюнас

1 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь продолжит работу по привлечению международного экспертного содействия для выполнения Целей устойчивого развития. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас сегодня на заседании Совета по устойчивому развитию, который состоялся в МИД, передает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Дапкюнас отметил ключевые направления международной деятельности Беларуси по Целям устойчивого развития за последний год. По его мнению, направленное на достижения ЦУР международное сотрудничество существенно активизировалось после формирования национальной структуры во главе с национальным координатором. Практически одновременно с этим в июле прошлого года национальный координатор представила в штаб-квартире в ООН в Нью-Йорке доклад Беларуси о ходе достижений Целей устойчивого развития. Были проведены знаковые встречи с руководством секретариата ООН, на которых были определены основные направления и формы взаимодействия.

Андрей Дапкюнас напомнил, что в ноябре минувшего года Беларусь приняла миссию ООН для обсуждения с международными экспертами перспектив деятельности в области ЦУР. По итогам миссии были разработаны четыре так называемые платформы ускорения - направления, работа над которыми может ускорить достижения ЦУР. Это переход к зеленому инклюзивному и устойчивому росту, ориентация на будущие поколения, цифровая трансформация и социальные инновации, гендерно сбалансированное общество. Отдельное внимание миссия уделила деятельности по ускорению достижения целей на региональном и местном уровнях.

"В контактах с международными партнерами и в результате осознания регионального и глобального контекста деятельности по ЦУР мы пришли к идее необходимости сильного партнерства национальных координаторов по устойчивому развитию. Так оформилась новая международная инициатива Беларуси в области устойчивого развития, - пояснил замминистра иностранных дел. - Знаковым шагом к практической реализации инициативы стал региональный форум национальных координаторов по ЦУР, который состоялся в Минске в феврале. В нем приняли участие 36 стран региона, а также первый заместитель генерального секретаря ООН, исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии ООН, высокие представители агентств системы ООН и других организаций. Многие из сегодня присутствующих участвовали в этом масштабном форуме".

Андрей Дапкюнас также подчеркнул важность белорусского участия в марте в ежегодном мероприятии Европейской экономической комиссии ООН по устойчивому развитию в Женеве. В секретариаты ПРООН и ЕЭК ООН были переданы белорусские предложения по обсужденной на минском форуме идее о создании сети национальных координаторов для обмена опытом по данной тематике.

По мнению замминистра, тематика устойчивого развития выступает в качестве нового неполитизированного фактора отношений с зарубежными странами. Это, в частности, было продемонстрировано во время визита национального координатора и белорусских представителей в Берлин в январе этого года. Поездка позволила обменяться опытом по вопросам реализации ЦУР и открыла дополнительные возможности для расширения двусторонних контактов.

Андрей Дапкюнас подчеркнул, что такой формат планируется использовать в отношении других стран, которые обладают передовым опытом в сфере развития. Рассматриваются перспективы двусторонней деятельности с Австрией, Бельгией, Италией, Швецией, Финляндией.-0-