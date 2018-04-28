Беларусь продолжит сотрудничество с Арменией исходя из позиции взаимовыгодного партнерства - посол

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь продолжит сотрудничество с Арменией исходя из позиции взаимовыгодного партнерства, заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Армении Игорь Назарук в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Республика Беларусь выстраивает взаимодействие на современном этапе с позиции прагматизма. Мы никогда не навязывали свои товары, услуги, а тем более политическую повестку. Я уверен, что и дальше этот тренд сохранится в нашем взаимодействии с армянской стороной. Для этого есть все", - сказал Игорь Назарук.

Также отмечается, что Беларусь готова принять любой выбор армянского общества, тем более что все действующие и будущие проекты равновыгодны обеим странам.-0-