Беларусь проведет межмидовские консультации с Венгрией и Словенией

4 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Межмидовские белорусско-венгерские и белорусско-словенские консультации 9-11 апреля пройдут в Будапеште и Любляне. Об этом сообщил сегодня на брифинге начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передает корреспондент БЕЛТА.

Мероприятия будут посвящены тематике внешнеполитического анализа и планирования. Белорусскую делегацию возглавит начальник главного информационно-аналитического управления Вячеслав Качанов, с венгерской - начальник департамента планирования Адам Сестай, словенскую - начальник департамента стратегических исследований и анализа Станислав Ращан.

На консультациях основное внимание планируется уделить актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, политическим процессам в Европе, крупным внешнеполитическим инициативам, а также развитию европейской и евразийской интеграций, отношениям с рядом азиатских государств.

Кроме того, будут затронуты и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.-0-