16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает на дальнейшее поступательное развитие отношений с Хорватией. Об этом заявил сегодня заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Хорватии в Беларуси по совместительству Тончи Станичичем, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.
Стороны обсудили состояние и перспективы развития белорусско-хорватского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, культурной областях, расширение договорно-правовой базы взаимодействия.
Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 12 государств, в их числе был и хорватский дипломат. Глава государства подчеркнул, что Беларусь готова к расширению всего спектра отношений с Хорватией. "Важно последовательно проводить совместную работу бизнес-кругов в целях наращивания товарооборота, инвестиционного сотрудничества. Обе страны обладают для этого необходимым потенциалом", - уверен белорусский лидер.-0-
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