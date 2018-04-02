2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает на выработку рекомендаций по углублению союзной интеграции. Об этом сегодня на заседании Совета Республики заявил его председатель Михаил Мясникович, передает корреспондент БЕЛТА.

Совет Республики, по словам Михаила Мясникович, убедил коллег из России и Посткома Союзного государства в целесообразности серьезного мониторинга состояния союзных отношений Беларуси и России и их соответствия нормам Договора от 8 декабря 1999 года. "Объективный анализ будет рассмотрен на V Форуме регионов, который пройдет осенью. Мы рассчитываем на то, что на форуме, особенно в процессе его подготовки, будут выработаны рекомендации по углублению союзной интеграции на взаиимовыгодных условиях", - сказал руководитель верхней палаты белорусского парламента.

"Не договор надо менять или цели пересматривать, как заявляют некоторые скептики союзных отношений, а добиваться безусловной реализации поставленных почти 20 лет назад задач, которые являются актуальными и сегодня. Это общий рынок без изъятий и ограничений, равные права граждан", - подчеркнул Михаил Мясникович.-0-