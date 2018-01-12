Беларусь рассчитывает создать механизм взаимодействия национальных координаторов по ЦУР

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает создать механизм регулярного взаимодействия национальных координаторов по Целям устойчивого развития. Об этом заявил сегодня заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас на встрече с представителями иностранного дипкорпуса по вопросам организации в Минске первого регионального форума национальных координаторов по ЦУР, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы рассчитываем, что это мероприятие будет не единичным. Я подчеркиваю: оно принадлежит не Беларуси, а всем нам - государствам региона. И мы рассчитываем, если удастся вызвать интерес со стороны национальных координаторов, может быть, получилось бы создать какой-то механизм координации деятельности национальных координаторов по ЦУР", - сказал Андрей Дапкюнас.

Он отметил, что такой механизм может работать как на региональном уровне, так и на глобальном, если пример Европы и Центральной Азии будет заразителен для других стран.

Первый региональный форум национальных координаторов по Целям устойчивого развития планируется провести в Минске 21-22 февраля. Замминистра констатировал, что белорусская сторона, будучи организатором, получает значительное количество положительных откликов на разосланные приглашения. "Мы объясняем этот интерес уникальностью мероприятия с учетом и его новизны, и востребованности в качестве площадки для обмена опытом", - пояснил дипломат.

Ожидается, что на форуме национальные координаторы представят свой опыт, наработки и уже имеющиеся рекомендации или уроки по организации работы. "Обсуждение позволит участникам лучше понять общие проблемы, трудности на пути реализации Целей устойчивого развития и рассмотреть стратегические, институциональные, практические меры по их преодолению", - добавил Андрей Дапкюнас.-0-