Беларусь разработала концепцию запуска "Хельсинки-2" и работает над ее реализацией - Макей

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь разработала концепцию инициативы о запуске переговорного процесса, аналогичного Хельсинкскому, и работает над ее реализацией. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей в эфире программы "Актуальное интервью" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Мы разработали концепцию этого предложения, инициативы нашего Президента. Мы провели консультации с представителями ряда стран, и должен сказать, что наши разъяснения, предложения находят позитивный отклик у многих наших коллег и партнеров, - сказал Владимир Макей. - Мы работаем над реализацией этой идеи. Я убежден, что она, однозначно, будет воспринята. В этом плане мы будем тесно взаимодействовать и с ведущими геополитическими игроками, и с соответствующими региональными и международными организациями".

В то же время он констатировал, что пока к идее Беларуси о запуске нового переговорного процесса, аналогичного Хельсинкскому, относятся осторожно в силу разных причин. "Кто-то думает, что мы хотим легитимизировать нынешний статус-кво в нашем регионе и в мире в целом. Кто-то, наоборот, думает, что мы хотим продвинуть какие-то вещи и положения, которые будут выгодны какой-то одной стороне, условно говоря, Западу или Востоку", - пояснил дипломат.

По его словам, отдельные страны сегодня принимают новые стратегии национальной безопасности, в которых содержатся откровенно конфронтационные положения, военные доктрины, где на первое место ставится совсем не обеспечение мира и стабильности. "Важно сейчас начать диалог о том, как нам уйти от той конфронтационной риторики, которая присутствует в нашем регионе и мире", - подчеркнул министр.

Владимир Макей отметил, что такое развитие событий в мире может негативно отразится на Беларуси. "Мы как среднее по размерам государство в центре Европы не сможем выжить в эпоху конфронтаций и каких-то политических, не дай бог, военных турбуленций и раздоров, - обратил внимание он. - Мы знаем, что такое Вторая мировая война, в которой мы потеряли треть наших людей. История научила нас, что нужно избегать подобного рода конфликтов. Именно этим и объясняется предложение нашего главы государства о необходимости начала какого-то процесса, аналогичного Хельсинкскому. Условно назовем его новым Хельсинкским процессом или "Хельсинки-2".

"Мы хотели бы уйти от этой конфронтационной риторики. Мы хотели, чтобы мы больше говорили о том, что нас объединяет, а не разъединяет, чтобы мы не находились на линии раздела между двумя блоками, соперничающими группировками или геополитическими игроками. А ведь сегодня реальная ситуация выглядит таким образом, и мы это чувствуем на себе, более того, это не только какие-то политические или военные последствия, это негативные экономические последствия для нашей страны", - заключил министр.-0-