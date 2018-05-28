Беларусь развивает политику взаимного доверия и снижения напряженности в Европе - Мясникович

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь развивает политику взаимного доверия и снижения напряженности в Европе. Об этом сегодня заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на встрече с делегацией группы дружбы "Болгария - Беларусь" Народного собрания Болгарии во главе с ее руководителем Василом Антоновым, передает корреспондент БЕЛТА.

Беларусь уделяет очень много внимания укреплению безопасности в регионе. "Мы развиваем политику взаимного доверия и снижения напряженности в Европе", - отметил Михаил Мясникович. На минувшей неделе в Минске состоялась крупная международная конференция "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех", на которой выступил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства предложил ряд мер по укреплению безопасности в регионе, и его идеи были поддержаны экспертным сообществом.

Председатель Совета Республики предложил болгарским парламентариям обсудить деятельность Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), в которой Беларусь имеет статус наблюдателя. По его мнению, ОЧЭС должна быть более узнаваемой, в том числе в парламентском измерении. Развитие объединения, контактов между странами-участницами также поспособствует укреплению стабильности в регионе, уверен Михаил Мясникович.

Беларусь и Болгарию связывают давние дружеские отношения, в них нет закрытых тем. Председатель Совета Республики обратил внимание на позитивные подвижки в торгово-экономическом сотрудничестве. Так, товарооборот по итогам 2017 года превысил $112 млн (135,1% к 2016 году), в январе-марте 2018-го он составил $27,67 млн (140,6% к аналогичному периоду 2017 года).

На встрече обсуждались перспективы межпарламентского сотрудничества. Как палата территориального представительства Совет Республики заинтересован в том, чтобы в большей степени развивались контакты между регионами, подчеркнул Михаил Мясникович. "Хотелось, чтобы не все делалось из столиц, но чтобы активно работали и регионы", - сказал он.

Стороны затронули также вопросы развития гуманитарного сотрудничества. Михаил Мясникович считает, что Беларусь и Болгария могли бы нарастить взаимодействие в научно-образовательной сфере. Он обратил внимание на активизацию в туризме и выразил уверенность, что это направление будет и далее развиваться. В среднем за лето Болгарию посещают около 80 тыс. белорусов.

В состав болгарской делегации вошли представители различных политических партий и сфер деятельности. Васил Антонов выразил уверенность, что во время нынешнего визита сторонам удастся обсудить широкий круг вопросов, что поспособствует развитию двустороннего сотрудничества.-0-