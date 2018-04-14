Беларусь решительно осуждает удары по Сирии

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь решительно осуждает удары, нанесенные по территории Сирийской Арабской Республики 14 апреля 2018 года. Об этом говорится в заявлении МИД Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"Тем самым ситуация в Сирии фактически превращается в межгосударственный вооруженный конфликт, который чреват дальнейшей неконтролируемой эскалацией, выходящей за рамки региона", - отмечается в заявлении.

Беларусь призывает все вовлеченные стороны немедленно прекратить применение военной силы против других государств и искать пути урегулирования конфликтов мирными средствами за столом переговоров.

"Применение запрещенных видов оружия массового поражения не должно оставаться без последствий. Однако ответные шаги должны базироваться на однозначных и проверенных фактах и предприниматься в строгом соответствии с нормами международного права. Ни один из этих критериев не был соблюден теми, кто сегодня нанес удар по Сирии", - заявили в МИД.

Организация по запрещению химического оружия должна иметь возможность срочно проверить информацию о применении химического оружия в Сирии и доложить результаты расследования Совету Безопасности ООН.

"Считаем, что всем членам Совета Безопасности ООН следует приложить максимальные усилия для выполнения возложенной на них международным сообществом задачи по восстановлению и поддержанию международного мира и безопасности", - отметили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.-0-

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