Беларусь служит хорошим примером для других стран в работе по достижению ЦУР - замгенсека ООН

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь служит хорошим примером для других стран в работе по достижению Целей устойчивого развития. Такое мнение сегодня высказала заместитель Генерального секретаря ООН, исполнительный директор структуры "ООН-женщины" Фумзиле Мламбо-Нгкука на встрече с вице-спикером Совета Республики, председателем Белорусского союза женщин Марианной Щеткиной на полях второго Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

Во время встречи обсуждались вопросы достижения Целей устойчивого развития. Заместитель генсека ООН высоко оценила проводимую в Беларуси работу по достижению ЦУР и отметила, что это хороший пример для других стран. Она также выразила благодарность за поддержку организации "ООН-женщины", - проинформировали в пресс-службе.

Фумзиле Мламбо-Нгкука напомнила, что в 2020 году будут подводиться промежуточные итоги работы по Повестке дня в области устойчивого развития до 2030 года, принятой государствами ООН в сентябре 2015-го. Речь на встрече шла также о реализации в Беларуси Национального плана действий по обеспечению гендерного равенства, рассчитанного до 2020 года.

В свою очередь Марианна Щеткина поблагодарила Фумзиле Мламбо-Нгкука за поддержку, которую оказывает ООН в вопросах по достижению ЦУР. Она также пригласила замгенсека принять участие в Национальной ассамблее по ЦУР, которая пройдет в Минске в январе 2019 года. Кроме того, вице-спикер предложила создать ассоциацию организаций, связанных с этой тематикой, под эгидой ООН.

Второй Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге по 21 сентября. Ключевая тема пленарного заседания - "Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие". Участниками мероприятий форума станут женщины более чем из 100 стран мира. Это парламентарии, представители исполнительных органов власти, международных организаций, деловых кругов, научного сообщества, общественных организаций.

Программа включает дискуссионные площадки, заседания, открытые презентации, участники которых обсудят вопросы расширения возможностей женщин и их роли в политике, развитии цифровой экономики, инновационном развитии социальной сферы. Кроме того, речь пойдет о роли женщин в обеспечении экологической безопасности, укреплении международного сотрудничества, продвижении благотворительных и гуманитарных проектов.

Организаторами форума выступают МПА СНГ и Совет Федерации Федерального собрания России.-0-

Фото пресс-службы Совета Республики