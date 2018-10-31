Беларусь становится традиционным местом для проведения сложных переговоров - эксперт

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь постепенно становится традиционным местом для проведения сложных переговоров. Такое мнение высказал журналистам основатель и председатель Минского форума, исполнительный директор по странам Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки концерна Schaeffler AG Райнер Линднер, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Райнера Линднера, Мюнхенская конференция по безопасности, встреча Основной группы которой проходит в Минске, является важной традиционной платформой для международного диалога. "Я думаю, что было правильным решением приехать сюда, пригласить много иностранных политиков, экспертов, - отметил он. - Это важное событие для Беларуси, потому что Беларусь в очередной раз станет площадкой для диалога".-0-