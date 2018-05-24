Беларусь стремится к полной прозрачности при проведении военных учений - представитель НАТО

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь стремится обеспечивать полную прозрачность при проведении военных учений. Об этом сегодня заявил заместитель помощника генсекретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Джеймс Аппатурай на форуме "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусская сторона стремится к снижению напряженности, работает над тем, чтобы улучшить диалог. "Нужно всячески содействовать прозрачности, когда идет речь о проведении военных учений. Беларусь полностью соответствует букве и духу закона в этом смысле, - сказал Джеймс Аппатурай. - НАТО соответствующим образом реагирует на такие стремления".

Представитель альянса призвал вернуться к прозрачности и предсказуемости по военным вопросам. Он высказал точку зрения, что реальное улучшение ситуации в Восточной Европе напрямую зависит от улучшения отношений между Западом и Востоком, между Россией и НАТО, в частности. "Регион получил бы преимущество от этого", - убежден Джеймс Аппатурай.

Форум "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех" проходит в Минске 23-25 мая. Его организатором выступила экспертная инициатива "Минский диалог". Мероприятие должно положить начало ежегодному открытому и масштабному диалогу между ведущими экспертами из Восточной Европы, Европейского союза, России, США и Китая. Минск предоставляет качественно новую площадку для дискуссий о настоящем и будущем региональной и международной безопасности.

В нынешнем форуме принимают участие 350 экспертов и официальных лиц более чем из 40 стран. Среди спикеров - генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, заместитель помощника генсекретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Джеймс Аппатурай, экс-генсекретарь ОДКБ Николай Бордюжа, генеральный директор секретариата Совета государств Балтийского моря Майра Мора, экс-председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен.-0-