Беларусь тесно взаимодействует со странами-соседями по визовой тематике - Фисенко

25 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь тесно взаимодействует со странами-соседями по визовой тематике. Это отметил начальник главного консульского управления МИД Игорь Фисенко сегодня в пресс-центре БЕЛТА на брифинге по теме увеличения срока безвизового пребывания для иностранцев в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы находимся в тесном контакте с соседями, в том числе Россией", - сказал он. За последние три месяца состоялось несколько встреч, на которых обсуждались эти вопросы. Что касается России, то на постоянной основе обсуждается проект соглашения о взаимном признании виз. В апреле в Москве состоялось заседание межведомственной рабочей группы по миграции.

Игорь Фисенко обратил внимание на то, что белорусская сторона делится с российскими коллегами опытом безвизового въезда. К примеру, в мае состоялись белорусско-российские консульские консультации. "Мы ориентировали коллег, что работаем в направлении расширения безвизового въезда для иностранцев. В конце июня состоялось заседание Совета руководителей консульских служб стран СНГ, на котором по инициативе Беларуси обсуждался этот вопрос, - продолжил начальник главного консульского управления МИД. - Мы делаем все открыто и делимся информацией, в том числе в инициативном порядке". Игорь Фисенко подчеркнул: "Мы видим, что Россия принимает похожие меры на Дальнем Востоке. Речь идет о продлении режима безвизового въезда для уже бывших болельщиков. Таким образом Россия ищет пути, как привлечь иностранных туристов. То же самое делаем и мы. Поэтому мы обмениваемся опытом".-0-

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